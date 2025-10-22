Россия
10:08, 22 октября 2025Россия

Российская старшеклассница решила сбежать от матери по простыням и поплатилась

В Петербурге старшеклассница попала в реанимацию после побега от матери
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге старшеклассница решила сбежать от матери по простыням и поплатилась. Об этом стало известно «Фонтанке».

17-летняя россиянка поссорилась с родительницей, поскольку та не отпускала ее гулять. После падения девушка попала в реанимацию с травмой позвоночника, ушибом головы и переломом стопы. Состояние пострадавшей врачи назвали тяжелым.

Как установили сотрудники полиции, школьница выпала из окна квартиры на втором этаже в доме на проспекте Солидарности. По факту случившегося была организована проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге восьмиклассник выпал из окна квартиры в доме на Комендантском проспекте из-за выключенного компьютера.

Несовершеннолетнего отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Там у него диагностировали множественные переломы позвоночника и рук, а также многочисленные ссадины.

