Российская старшеклассница решила сбежать от матери по простыням и поплатилась

В Санкт-Петербурге старшеклассница решила сбежать от матери по простыням и поплатилась. Об этом стало известно «Фонтанке».

17-летняя россиянка поссорилась с родительницей, поскольку та не отпускала ее гулять. После падения девушка попала в реанимацию с травмой позвоночника, ушибом головы и переломом стопы. Состояние пострадавшей врачи назвали тяжелым.

Как установили сотрудники полиции, школьница выпала из окна квартиры на втором этаже в доме на проспекте Солидарности. По факту случившегося была организована проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге восьмиклассник выпал из окна квартиры в доме на Комендантском проспекте из-за выключенного компьютера.

Несовершеннолетнего отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Там у него диагностировали множественные переломы позвоночника и рук, а также многочисленные ссадины.