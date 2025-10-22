Моя страна
Российские ученые реконструировали шапку возрастом 4000 лет

Ученые ЧелГУ реконструировали шапку бронзового века возрастом 4000 лет
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: ЧелГУ

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) реконструировали уникальную шапку возрастом 4000 лет. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, археолог Елена Куприянова вместе с коллегами идентифицировала и реконструировала уникальный головной убор бронзового века. Артефакт обнаружили еще в 2016 году в погребальном комплексе могильника Степное VII, но долгое время ошибочно считали его фрагментом сумки.

В конечном счете ученые установили, что найденное изделие — это сложный церемониальный головной убор с разноцветным бисером и меховой отделкой, выполненный в технике гобеленового плетения. По словам ученых, для изучения шапки применялись передовые методы: радиоуглеродный анализ, спектральный анализ красителей и изотопное исследование стронция.

Отмечается, что реконструкция позволила воссоздать выкройку головного убора и переосмыслить другие находки из того же захоронения. Бронзовые украшения, прежде без точной атрибуции, стали составными частями единого ритуального облачения — накосником и лицевой подвеской, что указывает на погребение девушки из высшей элиты общества.

Ранее золотую пластину с любовным приворотом неожиданно нашли в России.

