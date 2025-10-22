Российские ученые реконструировали шапку возрастом 4000 лет

Ученые ЧелГУ реконструировали шапку бронзового века возрастом 4000 лет

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) реконструировали уникальную шапку возрастом 4000 лет. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, археолог Елена Куприянова вместе с коллегами идентифицировала и реконструировала уникальный головной убор бронзового века. Артефакт обнаружили еще в 2016 году в погребальном комплексе могильника Степное VII, но долгое время ошибочно считали его фрагментом сумки.

В конечном счете ученые установили, что найденное изделие — это сложный церемониальный головной убор с разноцветным бисером и меховой отделкой, выполненный в технике гобеленового плетения. По словам ученых, для изучения шапки применялись передовые методы: радиоуглеродный анализ, спектральный анализ красителей и изотопное исследование стронция.

Отмечается, что реконструкция позволила воссоздать выкройку головного убора и переосмыслить другие находки из того же захоронения. Бронзовые украшения, прежде без точной атрибуции, стали составными частями единого ритуального облачения — накосником и лицевой подвеской, что указывает на погребение девушки из высшей элиты общества.

