Из жизни
15:01, 22 октября 2025Из жизни

Рыбаки поймали гигантского сома и объявили себя мировыми рекордсменами

Outdoor Life: В Польше рыбаки полтора часа боролись с трехметровым сомом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @Polish Angling Academy

В Польше двое рыбаков поймали сома длиной 292 сантиметра на водохранилище Рыбник в Силезском воеводстве и объявили себя мировыми рекордсменами. Об этом сообщает Outdoor Life.

Гигантскую рыбу поймали Кшиштоф Пыра и Адриан Гонтаж во время соревнований в воскресенье, 19 октября. Они выложили в социальных сетях серию роликов, на которых измеряют и отпускают сома. Если верить измерениям поляков, их улов на семь сантиметров длиннее предыдущего мирового рекорда, установленного в 2023 году в Италии, где поймали сома длиной 285 сантиметров.

Как отмечает Outdoor Life, Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) может не признать достижение Пыры и Гонтажа из-за недостаточной информации о процессе ловли трехметрового сома — известно лишь, что они боролись с ним около полутора часов. По правилам IGFA, рекорд может быть зафиксирован только в том случае, если во время поимки представленного на оценку экземпляра удилище держал только один рыбак.

Ранее сообщалось, что в Пакистане мужчина выловил из реки Рави огромного сома-дьявола. Вес рыбы составил 92 килограмма.

.
