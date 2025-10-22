Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:33, 22 октября 2025Бывший СССР

Сальдо назвал одно условие для проведения честных выборов на Украине

Сальдо: Избирательную систему на Украине можно возродить лишь при России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Нынешняя украинская власть полностью подчинила себе избирательную систему всех уровней в стране. Ее жители могут рассчитывать на честные выборы только при России, рассказал в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Что такое Верховная рада на Украине сейчас? Это абсолютно не избранный орган, это не представители народа, это те, кого в свое время Зеленский назначил быть депутатами Верховной рады», — посетовал он.

В итоге депутаты исполняют волю только руководителя киевского режима. По словам Сальдо, «путь тут только один — сломить хребет киевскому режиму и дать возможность людям самостоятельно выбрать свой путь».

Как уточнил Владимир Сальдо, то же самое касается муниципальных выборов на Украине, из-за чего их отмена не меняет кардинально ситуацию.

Ранее в Госдуме заявили, что жители Украины должны выбрать другого президента, который будет заботиться о своем народе и вести переговоры о завершении конфликта. В свою очередь, депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Украине необходимо освободиться от режима Владимира Зеленского.

Сам же Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране могут быть проведены в случае прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    Экс-советник Кучмы рассказал о новом плане ЕС насчет Украины

    В российском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы

    Трамп посетит Японию

    По базе подготовки иностранных наемников ВСУ нанесли комбинированный удар

    Сальдо назвал одно условие для проведения честных выборов на Украине

    Россияне стали чаще попадаться на одну уловку мошенников

    В России разработали дрон-перехватчик для уничтожения беспилотников ВСУ

    Вильфанд заявил, что температура выше нормы ожидается в Москве в ближайшие дни

    Борт премьера Австралии аварийно посадили в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости