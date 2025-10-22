Сальдо: Избирательную систему на Украине можно возродить лишь при России

Нынешняя украинская власть полностью подчинила себе избирательную систему всех уровней в стране. Ее жители могут рассчитывать на честные выборы только при России, рассказал в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Что такое Верховная рада на Украине сейчас? Это абсолютно не избранный орган, это не представители народа, это те, кого в свое время Зеленский назначил быть депутатами Верховной рады», — посетовал он.

В итоге депутаты исполняют волю только руководителя киевского режима. По словам Сальдо, «путь тут только один — сломить хребет киевскому режиму и дать возможность людям самостоятельно выбрать свой путь».

Как уточнил Владимир Сальдо, то же самое касается муниципальных выборов на Украине, из-за чего их отмена не меняет кардинально ситуацию.

Ранее в Госдуме заявили, что жители Украины должны выбрать другого президента, который будет заботиться о своем народе и вести переговоры о завершении конфликта. В свою очередь, депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Украине необходимо освободиться от режима Владимира Зеленского.

Сам же Владимир Зеленский заявил, что выборы в стране могут быть проведены в случае прекращения огня.