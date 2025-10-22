Ценности
20:18, 22 октября 2025
Ценности

Саша Савельева в бюстгальтере снялась с мужем

Певица Саша Савельева в бюстгальтере снялась с мужем Кириллом Сафоновым
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Экс-участница «Фабрики звезд — 1» российская певица Саша Савельева в откровенном наряде снялась в мужем, актером Кириллом Сафоновым. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя поп-исполнительница позировала на размещенном снимке в черной мини-юбке, капроновых колготках и тканевом бюстгальтере. Помимо этого, звезда накинула плащ, приспустив его с плеч. При этом Савельева продемонстрировала фигуру.

В то же время ее супруг предстал, сидя в кресле, в черных ботинках, классических брюках и рубашке в тон.

Ранее в октябре Саша Савельева опубликовала архивное фото с «Фабрики звезд». Исполнительница была запечатлена с завитыми в кудри русыми волосами и ярким мейкапом.

