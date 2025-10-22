Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:54, 22 октября 2025Экономика

Россиянин отсудил почти два миллиона за потопы в квартире

Петербуржец отсудил у УК почти два миллиона за кипяточные потопы в квартире
Виктория Клабукова

Фото: MeSamong / Shutterstock / Fotodom

Житель Санкт-Петербурга получил солидную компенсацию за постоянные потопы в квартире. Ему удалось отсудить почти два миллиона рублей, передает пресс-служба местного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как сообщается, жилплощадь пострадавшего заливало с января 2016 по апрель 2018 года. За этот период квартиру затапливало кипятком четыре раза. Коммунальная авария, как установлено, произошла по вине управляющей компании. Договориться с коммунальщиками не удалось — в досудебном порядке выплачивать компенсацию обслуживающая организация отказалась. В итоге возместить ущерб УК заставил районный суд — был арестован принадлежащий организации грузовой автомобиль. Помимо морального вреда, коммунальщики выплатили также назначенный штраф.

Ранее приличную компенсацию за коммунальную аварию получила еще одна петербурженка. В течение нескольких месяцев сквозь прохудившуюся крышу в квартиру к ней текла вода, из-за чего в помещении разрослась плесень. В результате горожанке пришлось переехать на съемную квартиру, а ее сыну потребовалась госпитализация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минфин США анонсировал значительное усиление санкций против России

    Пашинян заявил о невозможности производить коньяк в Армении

    На продажу выставили бывший дом Умы Турман

    Бессент заявил о разочаровании Трампа статусом переговоров по Украине

    Над российскими регионами сбили десятки дронов ВСУ

    Сийярто заявил о готовности США к саммиту с Россией

    Ракету «Ярс» запустили с космодрома Плесецк

    Россиянка пожаловалась на фекальный потоп в квартире

    Европейская страна ограничила выезд беженцев с Украины на родину

    Россиянин отсудил почти два миллиона за потопы в квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости