Россиянин отсудил почти два миллиона за потопы в квартире

Петербуржец отсудил у УК почти два миллиона за кипяточные потопы в квартире

Житель Санкт-Петербурга получил солидную компенсацию за постоянные потопы в квартире. Ему удалось отсудить почти два миллиона рублей, передает пресс-служба местного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как сообщается, жилплощадь пострадавшего заливало с января 2016 по апрель 2018 года. За этот период квартиру затапливало кипятком четыре раза. Коммунальная авария, как установлено, произошла по вине управляющей компании. Договориться с коммунальщиками не удалось — в досудебном порядке выплачивать компенсацию обслуживающая организация отказалась. В итоге возместить ущерб УК заставил районный суд — был арестован принадлежащий организации грузовой автомобиль. Помимо морального вреда, коммунальщики выплатили также назначенный штраф.

Ранее приличную компенсацию за коммунальную аварию получила еще одна петербурженка. В течение нескольких месяцев сквозь прохудившуюся крышу в квартиру к ней текла вода, из-за чего в помещении разрослась плесень. В результате горожанке пришлось переехать на съемную квартиру, а ее сыну потребовалась госпитализация.