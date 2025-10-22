Мир
22:18, 22 октября 2025

США сняли ограничение на использование Киевом дальнобойных ракет

WSJ: США сняли ключевые ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Navy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа сняла ограничение на использование Украиной западных дальнобойных ракет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица.

Как отмечает издание, такое решение позволит Киеву «усилить атаки на объекты внутри России и оказать большее давление на Кремль».

Ранее Трамп отметил, что обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможность ударов вглубь России. Глава Белого дома согласился, что разрешить Украине наносить дальнобойные удары оружием из США стало бы эскалацией конфликта.

