Стала известна личность сбившего последним патроном дрон ВСУ из карабина в Дагестане

Сбившим дрон ВСУ в Дагестане из карабина оказался замглавы села Новокули

Мужчиной, который в Дагестане сбил дрон ВСУ последним патроном из карабина, оказался замглавы села Новокули Рамазан Магомедов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что чиновник увидел, что односельчане стреляют в летящий дрон. После этого он достал охотничий карабин «Сайга» и последним патроном сбил беспилотник.

Магомедов рассказал, что был искренне рад, что ему удалось сбить дрон. Беспилотник, по его словам, летел в магазин, однако из-за выстрела он упал в поле и ничего не повредил.

Ранее появилось видео с моментом стрельбы из оружия по дрону. На представленных кадрах видно, как беспилотник после выстрела меняет направление.

Об атаке беспилотников по Дагестану стало известно утром 22 октября. Глава республики Сергей Меликов рассказал, что один из дронов взорвался над территорией местного предприятия — осколками оказались повреждены машины.