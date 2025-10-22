Из жизни
08:04, 22 октября 2025Из жизни

Стало известно о странном отношении Карла III к сексу

Принц Чарльз прекратил спать с принцессой Дианой после рождения принца Гарри
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Yui Mok / Pool via Reuters

Первая супруга принца Чарльза (будущий король Карл III) принцесса Диана жаловалась на их сексуальную несовместимость. На откровенное признание матери принцев Уильяма и Гарри обратило внимание издание The Mirror US.

Признание Дианы прозвучало в документальном фильме, который вышел только в США в начале 2000-х годов. В ленте была озвучена запись частной беседы супруги будущего короля с ее преподавательницей по вокалу, сделанная в 1992 или 1993 году в Кенсингтонском дворце. В тот момент брак принцессы Дианы и принца Чарльза уже находился на грани распада. В интервью мать наследников британского престола призналась, что на кризис в отношениях с супругом случился во многом из-за его странных привычек в сексе.

Диана утверждала, что они занимались сексом только раз в три недели, а до свадьбы Чарльз с такой же периодичностью спал со своей любовницей и будущей второй супругой Камиллой Паркер-Боулз. Принцесса Диана также заявила, что они с принцем Чарльзом прекратили всякие сексуальные отношения в 1984 году, сразу же после рождения принца Гарри.

«В общем, я отказываюсь быть единственным принцем Уэльским, у которого не было любовницы», — якобы сказал тогда будущий король Великобритании.

В беседе Диана также утверждала, что пожаловалась на плохое отношение к себе со стороны Чарльза Елизавете II. Королева ответила: «Я не знаю, что тебе посоветовать. Чарльз безнадежен».

Принц Чарльз и принцесса Диана развелись в 1996 году. В августе 1997 года бывшая супруга наследника британского престола попала в смертельное ДТП в Париже.

Ранее эксперт по британской королевской семье Том Сайкс назвал британские спецслужбы организаторами расправы над принцессой Дианой. По мнению Сайкса, в официальном объяснении слишком много странностей и нестыковок.

