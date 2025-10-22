Российский стилист раскрыл способы носить модную осенью куртку рабочего

Стилист Рогов посоветовал носить куртку рабочего с нарядной юбкой

Российский стилист Александр Рогов раскрыл способы носить модную осенью куртку рабочего. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 182 тысячи подписчиков.

Специалист посоветовал сочетать грубую куртку с нарядной или нежной юбкой. При этом он обратил внимание на изделия из полупрозрачных тканей, бахромы, с цветочными аппликациями или пайетками.

«Barn jacket /куртка рабочего/ все еще актуальна. Если еще не купили — повод задуматься! Миксуйте ее не только с базой, но и с неожиданными вещами! Если вам кажется, что эти вещи между собой не сочетаются, значит вы делаете все верно», — заключил он.

В сентябре стилист Влад Лисовец назвал «куртку фермера» трендом осени. Эксперт рассказал, что актуальной в текущем сезоне будет так называемая куртка фермера, или «барн джекет».