09:05, 22 октября 2025Экономика

Студентам назвали сферы с самыми большими зарплатами

«Работа.ру»: Больше всего студентам обещают платить в сфере транспорта
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В январе-сентябре 2025 года самые большие заработные платы студентам обещали платить в сферах транспорта и логистики больше — 116 тысяч рублей. Это показало исследование, проведенное сервисом «Работа.ру». Его процитировало РИА Новости.

В сегменте строительства речь идет о 105 тысячах рублей. На третьем месте расположились стажировки (98 тысяч 459 рублей) и работа без опыта (96 тысяч 392 рублей). Следом идут производство и агропром (93 тысяч 974 рублей), а кроме того, офисные службы с бизнес-услугами (92 тысячи 389 рублей).

Студентам, которые хотят трудиться в сфере услуг обещают 81 тысячу 704 рубля, а те, кто выбрал маркетинг, рекламу и СМИ могут рассчитывать на 63 тысячи 910 рублей. В торговле платят 63 тысячи 700 рублей, в образовании и на госслужбе — 61 тысячу 596 рублей.

В 2025 году порог зарплатной бедности в России вырос до 48 тысяч рублей в месяц. Для среднестатистического россиянина такой оклад оказался маркером бедняка. За последние десять лет порог зарплатной бедности вырос больше чем втрое.

