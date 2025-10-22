Экономика
09:03, 22 октября 2025

Товарооборот России и Японии вырос

ТАСС: Товарооборот России и Японии вырос в сентябре на 5,38 %
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Товарооборот России и Японии вырос в прошлом месяце на 5,38 процента к уровням сентября 2024 года, составив около 682 миллионов долларов. Об этом со ссылкой данные Минфина азиатской страны сообщает ТАСС.

Отмечается, что рост поставок из Японии в РФ почти вдвое (7,0 против 4,1 процента) превысил увеличение экспорта в обратном направлении. В целом товарооборот вырос в первой половине финансового года, начиная с апреля, на 2,34 процента. Объем российского экспорта в рамках торговли двух стран за шесть месяцев превышает импорт более чем вдвое — 2,5 против 1,2 миллиарда долларов.

Более половины закупаемого Токио в денежном выражении (65,3 процента в сентябре и 55,4 процента — в апреле-сентябре) приходится на сжиженный природный газ (СПГ). Его месячные закупки выросли на 28,6 процента тогда как импорт угля, зерновых, овощей и рыбы значительно упал.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Едзи Муто заявил, что страна стремится сократить зависимость от российского СПГ, но не может немедленно прекратить его импорт, несмотря на растущее давление со стороны США, поскольку на этот вид топлива приходится около 10 процентов всего энергетического импорта страны, и замена таких объемов чревата в том числе ростом тарифов на электроэнергию.

