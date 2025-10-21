Японский министр предупредил о последствиях отказа страны от российского газа

Глава Минторга Японии предупредил о росте цен после отказа страны от газа из РФ

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Едзи Муто заявил, что страна стремится сократить зависимость от российского сжиженного природного газа (СПГ), но не может немедленно прекратить импорт, несмотря на растущее давление со стороны США. Конкретных планируемых сроков такого отказа глава ведомства, которого цитирует Bloomberg, не привел.

Муто также напомнил, что на поставки СПГ с «Сахалина-2» приходится около 10 процентов всего топливного импорта Японии и замена таких объемов чревата дороговизной из-за напряженной ситуации на азиатских рынках. «Рост закупочных цен может привести к повышению тарифов на электроэнергию», — предупредил министр о последствиях.

Его комментарий прозвучал на фоне активизации давления США на различные, прежде всего азиатские, страны, связанного с призывами отказаться от российских энергоносителей или сократить их закупки. В частности, несколько дней назад глава Минфина США Скотт Бессент заявил после встречи с японским коллегой о «важных ожиданиях» Белого дома по поводу отказа Токио от указанного импорта.

В январе-июне импорт российского СПГ Японией незначительно упал, но уже в июле стремительно вырос. Летом 2023 года страна вывела из-под санкций, касающихся услуг строительства и инжиниринга, российские проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ 2». Также на импортируемую Японией российскую нефть с «Сахалина-2» не распространяется запрет на предоставление услуг по ее морским перевозкам, таможенному оформлению, финансам и страхованию по цене выше так называемого потолка цен, который Токио вслед за Западом снизил с 60 до 47,6 доллара за баррель.