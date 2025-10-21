Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 21 октября 2025Экономика

Японский министр предупредил о последствиях отказа страны от российского газа

Глава Минторга Японии предупредил о росте цен после отказа страны от газа из РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Issei Kato / Reuters

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Едзи Муто заявил, что страна стремится сократить зависимость от российского сжиженного природного газа (СПГ), но не может немедленно прекратить импорт, несмотря на растущее давление со стороны США. Конкретных планируемых сроков такого отказа глава ведомства, которого цитирует Bloomberg, не привел.

Муто также напомнил, что на поставки СПГ с «Сахалина-2» приходится около 10 процентов всего топливного импорта Японии и замена таких объемов чревата дороговизной из-за напряженной ситуации на азиатских рынках. «Рост закупочных цен может привести к повышению тарифов на электроэнергию», — предупредил министр о последствиях.

Материалы по теме:
Обрушение рынка, массовые увольнения и падение доллара. Чем грозит первая за шесть лет приостановка работы правительства США?
Обрушение рынка, массовые увольнения и падение доллара. Чем грозит первая за шесть лет приостановка работы правительства США?
1 октября 2025
«Доносятся стоны и жалобы. Все рухнуло» Как разрыв отношений с Россией сказался на Финляндии?
«Доносятся стоны и жалобы. Все рухнуло»Как разрыв отношений с Россией сказался на Финляндии?
19 сентября 2025

Его комментарий прозвучал на фоне активизации давления США на различные, прежде всего азиатские, страны, связанного с призывами отказаться от российских энергоносителей или сократить их закупки. В частности, несколько дней назад глава Минфина США Скотт Бессент заявил после встречи с японским коллегой о «важных ожиданиях» Белого дома по поводу отказа Токио от указанного импорта.

В январе-июне импорт российского СПГ Японией незначительно упал, но уже в июле стремительно вырос. Летом 2023 года страна вывела из-под санкций, касающихся услуг строительства и инжиниринга, российские проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Арктик СПГ 2». Также на импортируемую Японией российскую нефть с «Сахалина-2» не распространяется запрет на предоставление услуг по ее морским перевозкам, таможенному оформлению, финансам и страхованию по цене выше так называемого потолка цен, который Токио вслед за Западом снизил с 60 до 47,6 доллара за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о прорыве российских войск в Харьковской области

    В Госдуме предложили признать криптовалюту совместным имуществом и делить ее при разводе

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости