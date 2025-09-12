Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:18, 12 сентября 2025Экономика

Япония вывела нефть с «Сахалина-2» из-под действия ценового потолка

Понизившая ценовой потолок Япония сохранила исключение для нефти с «Сахалина-2»
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Семенов / ТАСС

Запрет на предоставление услуг по морским перевозкам, таможенному оформлению, финансам и страхованию российской нефти, импортируемой в Японию, по цене выше так называемого потолка цен, который страна вслед за Западом снизила с 60 до 47,6 доллара за баррель, по-прежнему не будет распространяться на сырье с российского проекта «Сахалин-2» в связи с требованиями «энергетической безопасности». Об этом со ссылкой на заявление японского министерства иностранных дел сообщает РИА Новости.

При этом в ведомстве отметили, что импортерам нужно будет подтверждать происхождение нефти, получая соответствующий сертификат и разрешение. В то же время «даже, если цена закупки превысит установленный верхний предел, такие услуги, как перестрахование, не будут подпадать под регулирование в соответствующих странах (США, Великобритания, ЕС)», говорится в документе, разъясняющем механизм вывода нефти из-под потолка.

Материалы по теме:
«Самое худшее, что могло случиться, уже случилось». Камчатка сдвинулась после рекордного землетрясения. Как это возможно?
«Самое худшее, что могло случиться, уже случилось». Камчатка сдвинулась после рекордного землетрясения. Как это возможно?
5 августа 2025
«Они не остановятся» Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
«Они не остановятся»Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
10 сентября 2025

Токио в пятницу объявил о введении санкций против 52 российских организаций и 10 граждан РФ. В том числе под ограничения попал детский лагерь «Артек».

В сентябре к решению о понижении ценового потолка на российскую нефть, принятому европейцами, помимо Японии присоединились, в частности, такие страны, как Канада и Новая Зеландия.

Согласно условиям ценового ограничения, западные операторы могут страховать и транспортировать нефть только в том случае, если она закупается ниже установленного порога. При этом в РФ следование указанному потолку официально запретили, а поставки начали осуществлять с использованием танкеров, которые на Западе называют «теневым флотом» и тоже вводят против них санкции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России

    Умер многолетний администратор и генменеджер «Спартака» Александр Хаджи

    Появились новые подробности по делу скандально известного в России многоженца

    Силовики придумали необычный способ для поимки беглеца из российского СИЗО

    Постсоветская страна испугалась засилья пакистанцев

    В России празднование дня рождения закончилось смертью троих человек

    Врач дал пять советов сладкоежкам

    Названо число пошедших в политику ветеранов СВО

    В МИД рассказали о попытке Украины сорвать саммит на Аляске

    В США указали на нежелание Трампа защищать Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости