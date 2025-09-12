Япония вывела нефть с «Сахалина-2» из-под действия ценового потолка

Понизившая ценовой потолок Япония сохранила исключение для нефти с «Сахалина-2»

Запрет на предоставление услуг по морским перевозкам, таможенному оформлению, финансам и страхованию российской нефти, импортируемой в Японию, по цене выше так называемого потолка цен, который страна вслед за Западом снизила с 60 до 47,6 доллара за баррель, по-прежнему не будет распространяться на сырье с российского проекта «Сахалин-2» в связи с требованиями «энергетической безопасности». Об этом со ссылкой на заявление японского министерства иностранных дел сообщает РИА Новости.

При этом в ведомстве отметили, что импортерам нужно будет подтверждать происхождение нефти, получая соответствующий сертификат и разрешение. В то же время «даже, если цена закупки превысит установленный верхний предел, такие услуги, как перестрахование, не будут подпадать под регулирование в соответствующих странах (США, Великобритания, ЕС)», говорится в документе, разъясняющем механизм вывода нефти из-под потолка.

Токио в пятницу объявил о введении санкций против 52 российских организаций и 10 граждан РФ. В том числе под ограничения попал детский лагерь «Артек».

В сентябре к решению о понижении ценового потолка на российскую нефть, принятому европейцами, помимо Японии присоединились, в частности, такие страны, как Канада и Новая Зеландия.

Согласно условиям ценового ограничения, западные операторы могут страховать и транспортировать нефть только в том случае, если она закупается ниже установленного порога. При этом в РФ следование указанному потолку официально запретили, а поставки начали осуществлять с использованием танкеров, которые на Западе называют «теневым флотом» и тоже вводят против них санкции.