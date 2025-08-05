«Самое худшее, что могло случиться, уже случилось». Камчатка сдвинулась после рекордного землетрясения. Как это возможно?

Землетрясение сместило южную часть Камчатки почти на два метра на юго-восток

Южная часть полуострова Камчатка после землетрясения, произошедшего почти неделю назад, сдвинулась почти на два метра в направлении юго-востока. При этом ученые местного филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН отметили, что станции Петропавловского куста, в том числе сам Петропавловск-Камчатский, при этом сместились не так сильно.

Подобные смещения на Камчатке происходят не впервые

По словам ученых, их прогноз относительно того, где именно произойдет сдвиг земной поверхности, подтвердился. Так, заранее построенная ими модель показала, что наибольший разлом земной коры, вызванный подземными толчками, и, как следствие, «подвижки» земной поверхности случатся на южном фланге эпицентра, что и произошло в реальности. Таким образом, полноценный макросейсмический эффект (то, как землетрясение ощущается людьми и влияет на здания, дороги и другие объекты инфраструктуры — прим. «Ленты.ру») наблюдался в Северо-Курильске, а в Петропавловске-Камчатском он был более слабым.

Изображение: Яндекс.Карты

По информации камчатских сейсмологов, аналогичный сдвиг земной поверхности фиксировался в 2011 году. Речь идет о последствиях землетрясения в японском регионе Тохоку магнитудой 9. Подземные толчки, которые привели к километровому разлому на дне океана, цунами, аварии на АЭС «Фукусима-1», были признаны сильнейшими в стране. Еще одним последствием стало косейсмическое смещение, сопоставимое по масштабу с камчатским.

На полуострове активизировались вулканы

30 июля, вслед за мощнейшими подземными толчками, на Камчатке началось извержение Ключевской сопки, которое продолжается до сих пор. Согласно прогнозам вулканологов, в ближайшие дни извержение может усилиться, а пепловые выбросы — достичь высоты до 10 километров.

Фото: Кроноцкий государственный заповедник / РИА Новости

Через несколько дней, 3 августа, на полуострове стал извергаться вулкан Крашенинникова, спавший до этого более 500 лет. Высота выбросов на данный момент составляет шесть километров, однако может достичь восьми.

Накануне на Камчатке активизировался вулкан Мутновского. Ученые обратили внимание на аномально высокую температуру на одном из участков и в связи с этим присвоили ему желтый код опасности. Напротив, постепенно снижается сейсмическая активность вулкана Камбальный.

Самое худшее, что могло случиться, уже случилось. Поэтому в ближайшее десятилетие ждать цунами в Петропавловске уже не следует, я думаю сейсмолог Петр Шебалин

В пресс-службе МЧС региона граждан призвали отменить поездки и походы в зоны, расположенные в радиусе 10 километров от вершин вышеуказанных вулканов.

Ученые не исключили повторения мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 8,8 произошло на полуострове 30 июля. За ним последовали четыре волны цунами высотой до шести метров. Угроза цунами также объявлялась в Японии и США.

южная часть Камчатки сдвинулась почти на 2 метра после землетрясения

Ученые признали подземные толчки сильнейшими за более чем 70 лет. На данный момент было зафиксировано несколько десятков афтершоков, которые будут продолжаться еще не меньше месяца после основного землетрясения.

В результате стихийного бедствия пострадали несколько человек. Несмотря на большую мощность землетрясения, обошлось без серьезных травм.

Фото: Stringer / news.ru / Globallookpress.com

Что касается ущерба инфраструктуре, в одном из детских садов на Камчатке после землетрясения рухнула стена, при этом людей в здании на тот момент не было и никто не пострадал. Помимо этого, в аэропорту Камчатки посыпался потолок — пассажиров пришлось эвакуировать. Одна из плит упала на женщину, та не получила серьезных травм.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин считает, что новых подобных по силе землетрясений на полуострове не произойдет еще по крайней мере 10 лет. Тектонические плиты, объяснил он, сбросили напряжение, накопленное с 1962 года, а магнитуда следующих за основным землетрясением афтершоков не превысит 7,5.