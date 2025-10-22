Мир
Трамп опроверг разрешение Киеву наносить дальнобойные удары по России

Трам назвал разрешение наносить дальнобойные удары по России фейком
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yuri Gripas / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что Вашингтон якобы разрешил Киеву наносить дальнобойные удары по России. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Он назвал фейком информацию американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что США сняли ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности для ударов по России.

«США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были, и к тому, что с ними делает Украина!» — подчеркнул он.

Ранее газета заявила, что США заявили о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет.

