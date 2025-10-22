Россия
Угрозы Польши задержать самолет Путина назвали дипломатической истерией

Аналитик Исмагилова: Польша болезненно воспринимает диалог России и США
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Аналитик Кристина Исмагилова объяснила угрозы Польши задержать самолет президента России Владимира Путина на пути в Венгрию. В беседе с изданием «Взгляд», она назвала отказ Варшавы примером польской дипломатической истерии.

Исмагилова отметила, что Польша болезненно воспринимает любые попытки диалога между Россией и США. В связи с этим основной задачей главы МИД Польши Радослава Сикорского, по ее мнению, является постоянно напоминать о якобы российской угрозе и неизбежности конфронтации.

При этом «открытый конфликт с Россией Польша позволить просто не может: вот и остается дергать тигра за хвост и ждать, чем закончится игра с огнем». Кроме того, заявление Сикорского можно расценивать как антитрамповский шаг, что не исключает конфликт дипломата с президентом страны Каролем Навроцким, который довольно лоялен американскому лидеру Дональду Трампу, убеждена аналитик.

Ранее Сикорский заявил, что самолет президента России могут принудительно посадить в случае, если борт появится в польском воздушном пространстве, в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС).

Польский депутат Славомир Ментцен после этого заявления обратил внимание, что глава МИД Сикорский выборочно следует указаниям МУС, угрожая президенту России, но в то же время закрывая глаза на визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

