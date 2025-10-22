Россия
08:58, 22 октября 2025Россия

В России объяснили невозможность перемирия по линии соприкосновения в зоне СВО

В России спрогнозировали появление у ВСУ миллионов снарядов при перемирии по ЛБС
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В случае, если Россия согласится на «перемирие по линии соприкосновения», Украина после него может успеть накопить миллионы снарядов на складах и представлять еще большую угрозу. Об этом заявил автор Telegram-канала «Старше Эдды».

«Сейчас все, что Украине поставляется, тут же ими и тратится (...). Теперь представим, что перемирие заключено, а производить, наращивать производство и покупать снаряды ЕС не прекратил. И через пять лет у Украины миллионов пять на складе и ежегодные поставки миллиона в полтора», — говорится в публикации.

Там подчеркивается, что такое количество снарядов все еще будет меньше, чем это необходимо, однако их хватит на год ведения боевых действий с крупными сражениями, считает автор публикации.

По его словам, нужно воспринимать как данность слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что Россию не интересует перемирие по линии боевого соприкосновения (ЛБС). Россия, как утверждается, не будет подписывать мирное соглашение, итогом которого станет подготовка Украины к следующим боевым действиям.

21 октября Владимир Зеленский и европейские лидеры выступили с совместным заявлением, в котором выразили согласие с позицией президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта и призвали усилить давление на Россию. Они заявили, что боевые действия должны быть прекращены немедленно, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров.

Военкор Александр Коц впоследствии объяснял, что Запад требует прекращения огня по линии фронта из-за невыгодной позиции Вооруженных сил Украины на передовой. Среди наиболее напряженных направлений он назвал: покровское, константиновское, северское. Военкор подчеркнул, что сегодня Красноармейск (украинское название — Покровск) фактически отрезан от снабжения.

    Все новости