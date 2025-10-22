Силовые структуры
11:13, 22 октября 2025Силовые структуры

В России вынесли решение по штрафам с видеокамер на дорогах

ВС РФ признал законным многократность штрафов с камер за превышение скорости
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России подтвердил законность многократного наказания водителей за превышение скорости, зафиксированного несколькими камерами на одном участке дороги. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поводом для спора стала жалоба транспортного предприятия из Воронежа, которое пыталось отменить два штрафа с разницей в 22 секунды за нарушение скоростного режима автобусом. 4 мая 2023 года превышение скорости зафиксировали видеокамеры, расстояние между которыми составляет всего несколько сотен метров. Водитель в центре Воронежа разогнался до 85 километров в час на участке с разрешенной скоростью в 60 километров в час.

Две камеры передали данные ГИБДД и транспортное предприятие получило два штрафа по 500 рублей. Его представители указывали на недопустимость наказывать дважды за одно и то же нарушение. Однако Верховный суд постановил, что это два разных состава нарушения.

Ранее сообщалось, что высшая судебная инстанция страны признала законной конфискацию транспорта сожителей злостных нарушителей правил дорожного движения.

