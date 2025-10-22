Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 22 октября 2025Экономика

В России захотели усложнить отключение коммунальных услуг неплательщикам

В Госдуму внесли проект о запрете приостановки коммунальных услуг без суда
Мария Черкасова

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий исполнителям коммунальных услуг запретить приостанавливать или ограничивать их подачу жителям многоквартирных домов без решения суда. Инициативу подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенатор Елена Афанасьева, сообщает РИА Новости.

Поправки в статью 157 Жилищного кодекса РФ предлагают установить, что приостановка или ограничение коммунальных услуг — отопления, газоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения — возможны только на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Материалы по теме:
В России захотели вернуть доходные дома. Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
В России захотели вернуть доходные дома.Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
6 июля 2025
Молодые россияне бросились скупать дачи. Почему они внезапно полюбили их?
Молодые россияне бросились скупать дачи.Почему они внезапно полюбили их?
12 августа 2025

Сейчас коммунальные службы могут ограничивать предоставление услуг при наличии задолженности. Законопроект сохраняет это право, но вводит необходимость судебного решения, чтобы защитить граждан от злоупотреблений и учесть социальную уязвимость таких категорий, как дети, инвалиды первой группы и пенсионеры.

Авторы инициативы считают, что закон усилит социальную защиту наиболее уязвимых граждан, обеспечит сохранение условий проживания и охрану здоровья, а также предотвратит ситуации, когда ограничение коммунальных услуг может угрожать жизни или нормальному существованию.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предположил, что переход на электронные платежки смог бы сделать расчеты коммунальных платежей более прозрачными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял участие в тренировке стратегических ядерных сил

    В России поддержали озвученный в Финляндии призыв по вопросу Украины

    Врач раскрыл способ замедлить развитие деменции

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в десятки миллионов рублей

    Россиянке пришлось доказывать родство с пропавшим на СВО сыном

    Сикорского предупредили о риске из-за угрозы посадить самолет Путина

    В России захотели усложнить отключение коммунальных услуг неплательщикам

    Слова Трампа о скором завершении еще одного конфликта объяснили

    Украина бросила против российских войск силы спецопераций ГУР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости