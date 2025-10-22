В России захотели усложнить отключение коммунальных услуг неплательщикам

В Госдуму внесли проект о запрете приостановки коммунальных услуг без суда

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий исполнителям коммунальных услуг запретить приостанавливать или ограничивать их подачу жителям многоквартирных домов без решения суда. Инициативу подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенатор Елена Афанасьева, сообщает РИА Новости.

Поправки в статью 157 Жилищного кодекса РФ предлагают установить, что приостановка или ограничение коммунальных услуг — отопления, газоснабжения, электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения — возможны только на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Сейчас коммунальные службы могут ограничивать предоставление услуг при наличии задолженности. Законопроект сохраняет это право, но вводит необходимость судебного решения, чтобы защитить граждан от злоупотреблений и учесть социальную уязвимость таких категорий, как дети, инвалиды первой группы и пенсионеры.

Авторы инициативы считают, что закон усилит социальную защиту наиболее уязвимых граждан, обеспечит сохранение условий проживания и охрану здоровья, а также предотвратит ситуации, когда ограничение коммунальных услуг может угрожать жизни или нормальному существованию.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предположил, что переход на электронные платежки смог бы сделать расчеты коммунальных платежей более прозрачными.