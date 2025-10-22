В России захотели закрепить в законе обязательность дивидендов

Первый зампред ЦБ Чистюхин: Важно закрепить в законе обязательность дивидендов

В Банке России хотят урегулировать законодательно вопрос об обязательности дивидендов для компаний, сказал журналистам первый заместитель главы регулятора Владимир Чистюхин. Его слова приводит ТАСС.

«Для нас принципиально важным будет закрепление на уровне законодательства вопроса об обязательности дивидендной политики», — подчеркнул он. Представитель Центробанка также выразил надежду на то, что этот вопрос удастся регулятивно описать и принять.

В начале июня, когда стало известно, что многие крупные российские компании, включая «Газпром», отказались от выплаты дивидендов за 2024 год, в ЦБ призвали бизнес стремиться к достижению оптимального баланса между собственными интересами, учитывая в том числе потребности в финансировании инвестиционных программ, и интересами акционеров. В комментарии РБК регулятор тогда напомнил о рекомендации предоставлять владельцам ценных бумаг полную информацию о принятом решении, в том числе экономическое обоснование потребности в направлении части чистой прибыли на нужды компании.