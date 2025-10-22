Экономика
16:02, 22 октября 2025Экономика

В российских сосисках нашли перчатки

Shot: В сосисках с завода «Черкизово» нашли голубые перчатки
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В сосисках с завода «Черкизово» нашли голубые перчатки. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По словам покупательницы, она приобрела сосиски в магазине на территории завода «Черкизово» в Ленинградской области. Когда она разрезала продукт, нашла там посторонние включения, похожие на медицинские перчатки.

Россиянка обратилась на официальную почту компании, и ее попросили прислать дополнительные фото маркировки продукции: с наименованием, датой выработки и изготовителем. Однако товар покупался на развес и без опознавательных знаков — когда она сообщила об этом производителю, на связь с ней больше не выходили.

Ранее стало известно, что в курятине птицефабрики «Акашево» из Марий Эл нашли сальмонеллу. В рамках проверки птицефабрики специалисты обнаружили несоблюдение норм и отобрали пробы для лабораторных исследований. Они выяснили, что с января по май производитель допустил выпуск небезопасной продукции. Вызывающие сальмонеллез бактерии обнаружили в замороженном филе, голенях «Халяль», грудке, печени птицефабрики «Акашевская».

