В российском регионе рассказали о первом случае гнездования белых аистов

Орнитолог Полежанкина: В Башкирии впервые гнездовались белые аисты
Екатерина Ештокина

Фото: РИА Новости

В российском регионе орнитолог Полина Полежанкина рассказала о первом случае гнездования белых аистов. Соответствующий материал публикует агентство «Башинформ» со ссылкой на группу «Наблюдатели природы Башкирии».

Известно, что семья птиц обосновалась в деревне Новая Березовка Иглинского района Башкортостана в мае. Охотинспектор устроил для аистов на спиленном дереве основание для гнезда, однако они не оценили старания экспертов и переместились на линию электропередачи.

В результате пернатые успешно вывели потомство и прожили с двумя птенцами до конца сентября. С приходом холодов семейство улетело, но один птенец остался. В начале сентября он также покинул гнездо.

«Это первый достоверно подтвержденный случай гнездования белых аистов в Республике Башкортостан. До 2025 года на территории региона встречались лишь одиночные особи. Причин такого явления может быть довольно много — от меняющихся климатических условий и естественного расширения ареала до беспокойства от боевых действий на привычной для гнездования аистов территории»

Полина Полежанкинаорнитолог

В августе редкого краснокнижного аиста заметили в российском регионе. Уточнялось, что занесенную в Красную книгу России птицу видели в Медвенском районе Курской области.

