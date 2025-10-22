В российском ведомстве задержали третьего сотрудника подразделения за год

В Пермском крае правоохранители задержали главу следственного отдела Чайковского

В Чайковском Пермского края правоохранители задержали главу местного следственного отдела Павла Чепкасова. Об этом пишет Properm.ru.

Чепкасова доставили в Пермь для проведения следственных действий. Мужчину подозревают по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») УК РФ. Его арестовали.

Это уже третий случай задержания сотрудника данного подразделения в 2025 году. В марте был задержан старший следователь Александр Чакин, а летом при попытке получения взятки задержали следователя по особо важным делам Станислава Зуева, который был направлен в Чайковский отдел для «усиления» всего несколькими месяцами ранее.

В течение года в отделе проводились ведомственные и прокурорские проверки, которые выявили нарушения у ряда сотрудников. Для обеспечения работы в подразделение были командированы следователи из других отделов.

Чепкасов возглавлял Чайковский следственный отдел с 2021 года.

