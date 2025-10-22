Экономика
07:50, 22 октября 2025Экономика

В Россию хлынули часы из страны БРИКС

Статслужба КНР: Поставки часов в Россию достигли рекордных 95 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Поставки китайских часов в Россию в сентябре 2025 года выросли вдвое и составили рекордные 95,3 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные китайской статистической службы.

За месяц объемы поставок увеличились в 2,3 раза. Рост в годовом выражении оценивается в 1,8 раза. При этом 90,5 миллиона долларов пришлось на закупки аппаратуры для регистрации времени: например, таймеров, а также приборов для отслеживания заряда батареи, секундомеры и прочее. Еще 3,7 миллиона пришлось на наручные и карманные часы.

В 2024 году в России продали 6,2 миллиона умных часов почти на 50 миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом рост в штуках составил девять процентов, а в деньгах — 11 процентов. Самыми популярными марками умных часов стали китайские Huawei, Xiaomi и Redmi, американская Apple и южнокорейский Samsung. В количественном выражении на Huawei пришлось 13 процентов от общего объема продаж, на Redmi и Apple — по семь процентов, на Samsung — пять процентов.

