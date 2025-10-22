Мир
В Варшаве сочли польскую армию готовой сбить борт Путина

Генерал Полько: ВВС Польши могут принудить к посадке или сбить самолет Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Военно-воздушные силы (ВВС) Польши могут принудить к посадке или даже «сбить» самолет, на котором президент России Владимир Путин может направиться в Венгрию на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил отставной командир польского спецназа генерал Роман Полько, передает издание Super Express.

«ВВС тщательно подготовлены к подобным сценариям, и если самолет не выполнит их команды, как это и предусмотрено, они имеют право принудить его к посадке любыми необходимыми средствами, а в конечном итоге даже сбить», — сказал военный.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что самолет президента России могут принудительно посадить в случае, если борт появится в польском воздушном пространстве, в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС).

Польский депутат Славомир Ментцен после этого заявления обратил внимание, что Сикорский выборочно следует указаниям МУС, угрожая президенту России, но в то же время закрывая глаза на визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

