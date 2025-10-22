Сийярто: Противники саммита России и США распространяют слухи, чтобы сорвать его

Противники саммита России и США намерены распространять слухи и ложную информацию, чтобы сорвать его. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В ту минуту, когда было объявлено о следующем мирном саммите, стало ясно, что многие сделают все возможное, чтобы его не допустить. Провоенная политическая элита и ее СМИ всегда делают это перед важными событиями, которые могут иметь решающее значение в вопросах войны и мира», — написал Сийярто.

По его словам, утечки и слухи будут распространяться до тех пор, пока саммит не завершится.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия — США в Венгрии. Подготовка к мероприятию продолжается, заверил он.

До этого журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома заявил, что подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште приостановлена.