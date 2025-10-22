Экономика
07:29, 22 октября 2025Экономика

Вероятность скорого выпадения снега в Москве оценили

Синоптик Вильфанд: До конца недели снег в Московском регионе точно не выпадет
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

До конца текущей недели снег в Московском регионе точно не выпадет. Вероятность этого вида осадков в столице и области оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Синоптик заявил, что по прогнозам на ближайшие дни снега не видно. «Вполне вероятно, что он не сформируется и на следующей неделе из-за высокой температуры относительно климата», — пояснил метеоролог. При этом атмосферное давление упадет до значений ниже нормы — из-за этого регион накроет осадками в виде дождей.

В целом погода к концу недели в Москве и области обещает быть теплой. Приближение циклона повысит температуру воздуха до плюс 7-9 градусов в столице и до плюс 10-11 градусов — на юге Подмосковья. Среднесуточные показатели будут на 4 градуса выше климатической нормы, уточнил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что до 26 октября заморозков в Москве не ожидается.

