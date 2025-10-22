Мир
16:51, 22 октября 2025Мир

Власти ЕС рассмотрят санкции против Сербии

Европарламент просит Еврокомиссию ввести санкции против Сербии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Darko Vojinovic / AP

Европарламент (ЕП) просит Еврокомиссию ввести санкции против Сербии за подавление антиправительственных протестов. Об этом сообщается в принятой резолюции, трасляция заседания доступна на сайте ЕП.

«[ЕП] предлагает комиссии выступить с инициативой по введению индивидуальных санкций в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения законов и прав человека в Сербии», — говорится в документе.

ЕП также выступил за создание и развертывание специальной миссии Евросоюза (ЕС) «для оценки на местах состояния демократии, продолжающихся демонстраций, нападений на демонстрантов и репрессий в отношении студентов, ученых, преподавателей и работников государственного сектора».

Кроме того, ЕП в резолюции подчеркнул, что Сербия не сможет вступить в ЕС без введения антироссийских санкций.

В сентябре участники протестов в Сербии заявили, что объединяются с целью избавиться от сербского президент Александра Вучича и действующего руководства страны. Вучич обвинил в организации протестов «подонков» и «сволочей» из Евросоюза.

