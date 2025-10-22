Экономика
14:10, 22 октября 2025Экономика

Володин высказался о льготных налогах на устриц

Володин: Устрицы в России не должны облагаться льготным налогом
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Устрицы не должны облагаться льготным налогом, поскольку не являются продуктом массового потребления, а те, кому они нравятся, смогут платить и другую цену, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс».

Политик напомнил, что к рыбопродуктам применяется льготная шкала налога, и «устрицы идут как детское питание по налогообложению». «Скорее всего, все согласятся с нельготным налогообложением этого продукта», — высказался Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета, отметив, что таким должен быть подход, когда речь идет о налогообложении сверхдоходов.

В конце сентября стало известно, что Минфин России предложил пересмотреть базовую ставку НДС, повысив ее с 20 до 22 процентов с сохранением ее льготного уровня в 10 процентов для всех социально значимых товаров, к числу которых относятся в том числе продукты питания, лекарства и товары для детей.

Ранее в том же месяце, говоря об идее налога на роскошь, президент РФ Владимир Путин назвал ее разумной, подчеркнув, что при реализации важно не переусердствовать: люди при налогообложении должны видеть, что их средства направляются на конкретное благородное дело, сказал глава государства на встрече с лидерами парламентских фракций.

