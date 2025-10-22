Из жизни
09:37, 22 октября 2025Из жизни

Восемь членов одной семьи и 37 кошек из приюта попали в смертельное ДТП

В США пятеро детей и беременная женщина из одной семьи погибли в ДТП
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Atlanta News First / YouTube

В США восемь членов одной семьи попали в смертельное ДТП на шоссе в Джорджии. Об этом пишет People.

Авария произошла на дороге в округе Джексон. Пятеро детей в возрасте от 2 до 16 лет, женщина, ее беременная дочь с бойфрендом ехали по шоссе на микроавтобусе. За ними двигался тяжелый грузовик с трейлером, за рулем которого находился Кейн Аарон Хэммок. В какой-то момент дальнобойщик подвел грузовик слишком близко и допустил столкновение. Микроавтобус с семьей после удара столкнулся еще с четырьмя машинами и загорелся.

Никого из восьми человек, ехавших в микроавтобусе, спасти не удалось. Также сообщается, что одним из участников ДТП был фургон, перевозивший 37 кошек в приют. Его водитель пострадал, а многие животные разбежались. Сотрудникам приюта удалось поймать 35 животных.

Хэммок находится под стражей. Пока неизвестно, признал ли он себя виновным.

Ранее в Великобритании приговорили к девяти годам тюрьмы водителя, который включил порно на телефоне на ходу и устроил смертельную аварию. Мужчина врезался в автомобиль, которым управляла 81-летняя пенсионерка.

