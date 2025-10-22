Россия
05:53, 22 октября 2025Россия

ВСУ совершили массированный удар по Мордовии

Здунов: Предприятие в Мордовии повреждено в ходе массированной атаки БПЛА ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 22 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на территорию Мордовии с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В итоге одно из предприятий региона оказалось повреждено, об этом сообщил глава республики Артем Здунов в Telegram-канале.

«На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства», — написал Здунов. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали российский город Батайск «стратегическими дронами». Радиус их боевого применения превышает 1000 километров, также такие БПЛА могут нести 50 килограммов полезной нагрузки — взрывчатки и поражающих элементов.

