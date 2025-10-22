Вучич ответил на резолюцию Европарламента с призывом к санкциям против России

Вучич: Критическая резолюция ЕП о Сербии отвечает логике цветной революции

Резолюция Европарламента (ЕП), осуждающая действия властей Сербии в отношении протестующих студентов и сторонников оппозиции, а также требующая от республики поддержать санкции против России, соответствует логике «цветной революции». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает агентство «Танюг».

По словам политика, больше всего «ненависть против Сербии» сеет Хорватия. «Все ожидаемо, все логично, все в соответствии с цветной революцией. Меня нечто другое удивило... Меня беспокоит, когда говорят, что есть достоверные источники, которые установили, что была применена "звуковая пушка" [на протесте 15 марта] (...) Патологическая ложь на уровне ЕП, этого я не ожидал», — посетовал Вучич.

Президент отметил, что в ЕП дословно цитировались публикации оппозиционных сербских СМИ и в негативном контексте упоминались высокопоставленные офицеры сербской полиции. «Желаю им успешной работы в будущем, а об их серьезности я все понял по тому, что они решительно осудили применение звуковой пушки, которого не было», — заключил Вучич.

Ранее Европарламент потребовал от Еврокомиссии ввести санкции против Сербии за подавление антиправительственных протестов. ЕП также выступил за создание и развертывание специальной миссии Евросоюза (ЕС) «для оценки на местах состояния демократии, продолжающихся демонстраций, нападений на демонстрантов и репрессий в отношении студентов, ученых, преподавателей и работников государственного сектора».

Кроме того, ЕП в резолюции подчеркнул, что Сербия не сможет вступить в ЕС без введения антироссийских санкций.

В сентябре участники протестов в Сербии заявили, что объединяются с целью избавиться от Александра Вучича и действующего руководства страны. Вучич обвинил в организации протестов «подонков» и «сволочей» из Евросоюза.