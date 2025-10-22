Силовые структуры
Выкравшая свою дочь россиянка пришла к следователю

В Приморье разыскиваемые мать с дочкой сами пришли к следователю
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oksana Korol / Business Online

В Приморье мать с семилетней дочерью, которых разыскивали с 6 октября, сами пришли к следователю. Об этом сообщает РИА Новости.

С ними работает следователь.

Мать и дочь начали разыскивать после того, как женщина самовольно забрала ребенка из школы в Артеме. По данным следствия, на тот момент в суде рассматривалось уголовное дело в отношении сожителя женщины, его обвиняли в сексуальном насилии над падчерицей. Мать мешала расследованию, а условия, в которых жила девочка, признали угрожающими для ее жизни и здоровья, поэтому ребенка поместили в реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что на Урале приставы объявили в розыск мужчину, силой отобравшего сына у матери.

