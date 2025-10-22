Наука и техника
16:23, 22 октября 2025

Выявлена опасность антигистаминных препаратов

AGS: Антигистаминные препараты первого поколения повышают риск делирия у пожилых
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Некоторые антигистаминные препараты первого поколения, включая димедрол, могут повышать риск развития делирия и когнитивных нарушений у пожилых людей, находящихся в стационаре. К такому выводу пришли исследователи Университета Торонто, проанализировав данные более 328 тысяч пациентов старше 65 лет из 17 канадских госпиталей. Работа опубликована в Journal of the American Geriatrics Society (AGS).

Оказалось, что пациенты, попавшие к врачам, чаще назначающим такие препараты, сталкивались с делирием на 41 процент чаще, чем те, кто их почти не получал. Ученые предупреждают, что седативные антигистамины могут вызывать спутанность сознания и провоцировать острые нарушения мозга, особенно у ослабленных пациентов.

Авторы исследования призывают врачей с осторожностью использовать эти препараты в лечении пожилых людей и искать более безопасные альтернативы, чтобы избежать рисков, связанных с когнитивным ухудшением и деменцией.

Ранее ученые разработали новый подход к борьбе с аллергией — мРНК-терапию на основе липидных наночастиц.

