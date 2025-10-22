Биржевая цена дизельного топлива обновила рекорд

Цена зимнего дизтоплива на бирже в РФ достигла рекордных 77 857 рублей за тонну

По итогам торгов в среду, 22 октября, на Петербургской бирже стоимость зимнего дизельного топлива поднялась до 77 857 рублей за тонну, что стало новым рекордом. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Летнее и межсезонное дизельное топливо подешевели на 0,25 процента и 1,03 процента, до 64 777 и 62 931 рублей за тонну соответственно. Цена бензина Аи-92 снизилась на 0,22 процента, до 74 232 рубля, тонна Аи-95 стала дешевле на 0,01 процента, опустившись до 79 599 рублей.

Зимнее дизтопливо с поставкой на территории Урала и Сибири, а также Сибири и Дальнего Востока торгуется заметно дороже — 82 354 рубля и 85 366 рубля за тонну.

Ранее сообщалось, что на фоне роста числа регионов, где наблюдаются проблемы с доступностью бензина, правительство готовит новые меры для улучшения ситуации. В том числе власти собираются изменить механизм биржевых торгов и закрепить минимальные объемы переработки от уровня добычи.