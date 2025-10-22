Женщина едва не стала жертвой ската-хвостокола в Подмосковье

Скат-хвостокол стал причиной госпитализации жительницы Подмосковья

Пожилая жительница Подмосковья попала в больницу после того, как едва не стала жертвой ската-хвостокола. Об этом пишет Telergram-канал Baza.

64-летняя женщина была доставлена в Бронницкую больницу с сильным отеком и посинением левой руки, а также жалобами на жжение и онемение в пальцах. Причиной госпитализации оказался экзотический ужин. Оказалось, что накануне ее сын привез домой необычную рыбу — ската-хвостокола. Женщина решила приготовить ее на ужин и во время разделки укололась шипом у него на хвосте.

Пенсионерка не знала, что шип ската ядовит и вызывает спазмы, паралич мышц и снижение артериального давления. Яд ската способен привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода.

Пациентке ввели противоядие и назначили лечение. Вскоре после этого состояние женщины улучшилось, симптомы прошли. Сейчас она восстанавливается дома.

Ранее сообщалось, что 28-летнюю жительницу Подмосковья госпитализировали после укуса кобры во время прогулки в парке. Женщина предположила, что змея заползла к ней в рюкзак, пока она отдыхала в лесополосе.