Женщина выиграла в лотерею восемь миллионов рублей благодаря искусственному интеллекту

Жительница штата Мичиган, США, купила счастливый лотерейный билет по совету искусственного интеллекта. Об этом пишет People.

45-летняя счастливица Тэмми Карви рассказала, что участвует в лотереях только в тех случаях, когда джекпот в них поднимается до особо крупной суммы. Увидев, что в одной игре джекпот составил миллиард долларов (81 миллиард рублей), она решила попробовать разбогатеть.

Для этого женщина обратилась к ChatGPT и вместе с ним выбрала билет. Благодаря его совету она выиграла 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей).

По словам Карви, они с мужем долго не могли поверить в свою удачу. Часть выигрыша они потратят на оплату дома, а остальное сохранят на будущее.

Ранее сообщалось, что жительница США Кэрри Эдвардс выиграла в лотерею с помощью ChatGPT. Все полученные деньги она отдала на благотворительность.