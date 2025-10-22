Звезда «Бесстыжих» расстегнул рубашку на камеру и показал обнаженное тело

Актер Джереми Аллен Уайт снялся в откровенном виде для журнала Interview Mag

Американский актер Джереми Аллен Уайт снялся в откровенном виде для журнала Interview Mag. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянца.

34-летний актер предстал в черных брюках и белой рубашке в горох. Во время позирования он расстегнул верхнюю часть наряда на камеру и показал обнаженное тело.

Кроме того, редакторы журнала поделились черно-белым снимком звезды «Бесстыжих» и «Медведя». Артиста запечатлели в джинсах и подчеркивающей его мускулы облегающей майке.

В январе прошлого года сообщалось, что модный бренд Calvin Klein заработал миллионы долларов на первой съемке с Джереми Алленом Уайтом, в которой он попозировал в трусах-боксерах. Выяснилось, что марка обогатилась на 12,7 миллиона долларов за 48 часов после запуска кампании 4 января. Кроме того, официальные аккаунты в социальных сетях бренда принесли ей около трех миллионов долларов.