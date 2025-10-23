Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:48, 23 октября 2025Ценности

45-летняя Ким Кардашьян вышла на публику в ультракоротком платье

Телезвезда Ким Кардашьян отпраздновала 45-летний юбилей в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Американская телезвезда Ким Кардашьян в откровенном образе посетила культовое кабаре Crazy Horse в Париже в честь своего 45-летнего юбилея. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость вышла на публику в ультракоротком платье, состоящем из белой мини-юбки со шлейфом и золотого корсета без бретелей. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

В качестве обуви она выбрала босоножки в тон. В свою очередь, стилисты собрали ее волосы в высокий пучок, а визажисты нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в октябре Ким Кардашьян отреагировала на ажиотаж на лобковые парики ее бренда. Бизнесвумен оказалась приятно удивлена таким повышенным вниманием к товару.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев объяснил значение отмены Трампом встречи с Путиным

    В России захотели ввести еще один обязательный предмет для сдачи ЕГЭ

    В России объяснили отмену встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Ушедший из России автогигант уволит сотни сотрудников из-за кризиса

    Всадники в масках напали на пожилых россиян после замечания

    В МИД России раскрыли ожидания от нового премьера Японии

    В МИД России прокомментировали 19-й пакет антироссийских санкций ЕС

    Россиян предупредили об опасности сидений в китайских авто

    В российских болотах увидели угрозу

    В Венгрии объяснили нежелание Брюсселя мира на Украине словами про задницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости