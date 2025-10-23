Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Apple практически остановила выпуск одной модели iPhone

Nikkei Asia: Apple почти остановила производство ультратонкого iPhone Air
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vernon Yuen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская корпорация Apple сократила объемы производства iPhone Air до минимума. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Источники агентства выяснили, что IT-гигант из США не заинтересован в выпуске ультратонкого смартфона и в очередной раз снизил темпы производства. По их словам, iPhone Air находится на том же уровне, что и устройства на стадии завершения производства, то есть смартфон выпускают небольшими партиями.

В материале говорится, что доля Air среди всех новых смартфонов Apple на производстве составляет менее 10 процентов. То есть лишь каждый 10-й произведенный Apple телефон этой осенью оказался iPhone Air. Компания почти остановила выпуск модели из-за низкого спроса.

«Напротив, спрос на модели iPhone 17 и iPhone 17 Pro превзошел все ожидания», — заявили инсайдеры. По их информации, Apple даже увеличила заказ на выпуск базовой модели iPhone 17 на 5 миллионов единиц. При этом источники Nikkei Asia заметили, что компания Тима Кука не сильно расстроена из-за провала iPhone Air. В корпорации считают, что ультратонкий аппарат вышел для того, что «проложить путь» для первого складного iPhone, который будет иметь похожую конструкцию.

В конце октября аналитики японского агентства Mizuho Securities заявили, что iPhone Air провалился в продаже. В то же время спрос на iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max оказался выше ожидаемого.

