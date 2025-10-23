Алаудинов: Жителям США пора понять, что Россия не хочет войны

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов на пресс-конференции обратился к жителям Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, против России ведет боевые действия весь блок НАТО.

«Жителям Америки пора понять, что мы не хотим войны. У нас одна шестая часть суши, нам не нужна территория. Но мы вынуждены воевать, защищать себя. Мы хотим мира, чтобы дети ходили в школу в мире», — сказал он.

Ранее Алаудинов заявил, что демографическая катастрофа может грозить Украине из-за потерь войск страны на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что руководству Украины совершенно наплевать на мужскую часть населения, которая уничтожается, вылавливается на улицах и бросается на передовую.