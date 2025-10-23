Ценности
16:15, 23 октября 2025
Ценности

Девушка снялась в вышедших из моды джинсах и порадовала миллениалов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @keytahawkins

Пользовательница сети Кейта Хокинс снялась в вышедших из моды джинсах и порадовала миллениалов. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка прошлась перед камерой в белых брюках скинни Topshop с тонким черным поясом и заправленной в них полупрозрачной блузке. Также она надела бежевые туфли на каблуках и солнцезащитные очки и взяла с собой шоппер. При этом в подписи автор видео указала, что не откажется от данных штанов, несмотря на то что они устарели.

Зрители поддержали девушку в комментариях. «Мне 35, и я никогда не переставала носить свои скинни», «Почему меня в 40 должно волновать, что о моем модном выборе думают 23-летние?», «Облегающие джинсы навсегда», «У меня только такие штаны», «Люблю свои узкие джинсы», — заявили юзеры.

Ранее в октябре пользовательница сети с никнеймом @mumlifeinfullbloom назвала наряд, который указывает на кризис личности 30-летних.

