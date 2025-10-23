Силовые структуры
Домогавшийся российской школьницы иностранец попал в руки полиции

В Петербурге задержали домогавшегося 14-летней школьницы в метро иностранца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали иностранца, который попытался ощупать и домогался 14-летней школьницы в метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фигурантом дела стал 29-летний мужчина по имени Хасанбей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней.

По данным издания, происшествие произошло в понедельник, 20 октября, в вагоне метро между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». Об инциденте правоохранители узнали от одного из пассажиров. Мужчина рассказал, что пассажир в вагоне трогал школьницу ниже спины. Позже с заявлением о домогательстве дочери в полицию обратилась мать потерпевшей

Ранее сообщалось, что в Пушкине мужчина несколько месяцев преследует школьницу.

