Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:36, 23 октября 2025Интернет и СМИ

Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

Звезда «Логова драконов» Ник Дженкинс заявил, что покинул Россию из-за угрозы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: The Diary Of A CEO / YouTube 

Звезда популярного шоу «Логово драконов» (Dragons' Den), британский бизнесмен Ник Дженкинс сбежал из России из-за угрозы расправы. Об этом он рассказал в эфире подкаста «Говорит Мика Маклин» (Micah McLean Talks), передает газета Metro.

Дженкинс заявил, что несколько лет жил в России и работал в компании, занимавшейся торговлей сырьевыми товарами. «В то время у россиян были деньги, чтобы покупать сахар на улице, но не было организаций, у которых было достаточно денег, чтобы купить хотя бы одну партию сахара. Поэтому мы привозили сахар из-за границы, отправляли его на арендованные нами склады, а затем, получив оплату, отпускали его со складов», — уточнил он.

По словам звезды западного шоу, в какой-то момент он поругался с российским бизнесменом, после чего получил записку с угрозой расправы. Дженкинс стал опасаться за свою жизнь, поэтому вскоре покинул Россию и вернулся на родину.

Ранее бывший участник «Логова драконов» Бен Галлахер признался, что нарушил одно правило на съемках проекта. По его словам, причиной стало сильное волнение.

«Логово драконов» — британское шоу, в котором бизнесмены презентуют свои идеи пяти инвесторам. Премьера проекта состоялась на канале BBC Two в 2005 году. Российским аналогом передачи было шоу «Капитал», которое выходило на канале ТНТ в 2006 году.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    Зеленский рассказал о шансе окончить конфликт после встречи с президентом страны НАТО

    Трампа сравнили с Байденом из-за одного решения по России

    Катя Лель рассказала об НЛО в Москве

    В России подешевел один деликатес

    Похищенный в Москве итальянец пожаловался на сломанные ребра и панические атаки

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за строительство дома

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости