Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

Звезда «Логова драконов» Ник Дженкинс заявил, что покинул Россию из-за угрозы

Звезда популярного шоу «Логово драконов» (Dragons' Den), британский бизнесмен Ник Дженкинс сбежал из России из-за угрозы расправы. Об этом он рассказал в эфире подкаста «Говорит Мика Маклин» (Micah McLean Talks), передает газета Metro.

Дженкинс заявил, что несколько лет жил в России и работал в компании, занимавшейся торговлей сырьевыми товарами. «В то время у россиян были деньги, чтобы покупать сахар на улице, но не было организаций, у которых было достаточно денег, чтобы купить хотя бы одну партию сахара. Поэтому мы привозили сахар из-за границы, отправляли его на арендованные нами склады, а затем, получив оплату, отпускали его со складов», — уточнил он.

По словам звезды западного шоу, в какой-то момент он поругался с российским бизнесменом, после чего получил записку с угрозой расправы. Дженкинс стал опасаться за свою жизнь, поэтому вскоре покинул Россию и вернулся на родину.

Ранее бывший участник «Логова драконов» Бен Галлахер признался, что нарушил одно правило на съемках проекта. По его словам, причиной стало сильное волнение.

«Логово драконов» — британское шоу, в котором бизнесмены презентуют свои идеи пяти инвесторам. Премьера проекта состоялась на канале BBC Two в 2005 году. Российским аналогом передачи было шоу «Капитал», которое выходило на канале ТНТ в 2006 году.