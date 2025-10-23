Интернет и СМИ
23 октября 2025

Госпитализированный российский ведущий рассказал о своем состоянии

Юрий Николаев в ответ на вопрос о госпитализации заявил, что ему стало лучше
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Советский и российский телеведущий Юрий Николаев в ответ на вопрос об экстренной госпитализации заявил, что ему стало лучше. Комментарий публикует «Абзац».

«Чувствую себя лучше. Я бы не хотел распространяться на эту тему. Извините», — сказал Николаев.

Ранее стало известно, что состояние здоровья телеведущего ухудшилось из-за вируса. Уточнялось, что у Николаева обострились проблемы с легкими. Он провел в больнице порядка девяти дней.

В январе Николаев опроверг сведения о стремительно развивающейся у него деменции. Ведущий заверил, что у него нет провалов в памяти.

В ноябре стало известно, что Николаев попал в больницу после того, как дважды за два дня упал в обморок. Его доставили в одну из московских клиник с высокой температурой и отправили в реанимацию. Позже телеведущий вышел на связь и сообщил, что находится в больнице с воспалением легких в состоянии средней тяжести.

.
    Все новости