Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:54, 23 октября 2025Интернет и СМИ

Стало известно об экстренной госпитализации телеведущего Николаева

Телеведущего Николаева экстренно госпитализировали с обострением болезни легких
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Известного советского и российского телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали, он провел в больнице не менее девяти дней. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, у Николаева ухудшилось состояние здоровья из-за вируса. Уточняется, что у ведущего обострилась болезнь легких: он начал задыхаться, жаловался на одышку, кашель, слабость и головокружение. Симптомы продолжались около недели, после чего он вызвал скорую помощь.

«Через девять дней в больнице состояние стабилизировали: артист прибавил в весе, вновь начал ходить и дышать полной грудью», — говорится в публикации. Отмечается, что недавно телеведущего выписали из медучреждения.

В январе Николаев опроверг сведения о стремительно развивающейся у него деменции. Ведущий заверил, что у него нет провалов в памяти.

Перед этим стало известно, что Николаев сломал ногу. Он прокомментировал инцидент словами «от этого никто не застрахован».

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

    Зеленский назвал условие перемирия

    В МИД КНР оценили слова Трампа о давлении на Путина

    В Москве обезвредили банду подростков-грабителей

    Задержанный ФСБ диверсант рассказал о работе на Украину

    Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

    Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

    Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

    Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по активам России

    Российский фондовый рынок рухнул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости