Стало известно об экстренной госпитализации телеведущего Николаева

Телеведущего Николаева экстренно госпитализировали с обострением болезни легких

Известного советского и российского телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали, он провел в больнице не менее девяти дней. Об этом стало известно Mash.

По данным издания, у Николаева ухудшилось состояние здоровья из-за вируса. Уточняется, что у ведущего обострилась болезнь легких: он начал задыхаться, жаловался на одышку, кашель, слабость и головокружение. Симптомы продолжались около недели, после чего он вызвал скорую помощь.

«Через девять дней в больнице состояние стабилизировали: артист прибавил в весе, вновь начал ходить и дышать полной грудью», — говорится в публикации. Отмечается, что недавно телеведущего выписали из медучреждения.

В январе Николаев опроверг сведения о стремительно развивающейся у него деменции. Ведущий заверил, что у него нет провалов в памяти.

Перед этим стало известно, что Николаев сломал ногу. Он прокомментировал инцидент словами «от этого никто не застрахован».