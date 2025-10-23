Евросоюз ввел санкции против российского добытчика золота

Евросоюз ввел санкции против российской золотодобывающей компании «Полюс»

Евросоюз (ЕС) в рамках 19-го пакета санкций ввел ограничения против российской золотодобывающей компании «Полюс». Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.

Помимо золотодобытчика, санкции коснулись также металлургической и горнодобывающей компании Evraz.

В рамках нового набора рестрикции, большая часть которых затронет нефтяной и газовый экспорт, с 2027 года объединение остановит закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России, ужесточит запрет на сделки с двумя крупными российскими нефтяными компаниями, а также пополнит 117 судами список танкеров, входящий в теневой флот России. Также ЕС запретит перестраховку бывших в употреблении российских самолетов и судов и операции с пятью российскими банками.

Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пакет затрагивает компании из Индии и Китая и трансакции в криптовалютах, а также ограничивает передвижения российских дипломатов, «чтобы противостоять попыткам дестабилизации».

После оглашения итогового набора пакета в четверг, 23 октября, российский фондовый рынок упал более чем на 100 пунктов, опустившись до 2559 пунктов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

