Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

Глава Евросовета Кошта обратился к Зеленскому как к будущему члену ЕС

Глава Европейского совета Антониу Кошта во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе обратился к нему как к «будущему члену Европейского союза (ЕС)». Об этом сообщает Reuters.

При этом Кошта отметил, что объединение намерено и дальше продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине. «Сегодня мы примем политическое решение об обеспечении финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы», — сказал глава Евросовета.

Ранее стало известно, что в ЕС обсуждается изменение правил членства в объединении, чтобы ускорить прием Украины. Как утверждается, новые правила в случае их принятия позволят государствам присоединяться к ЕС без полноценного права голоса.

До этого вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Киев надеется при определенных обстоятельствах добиться прорыва в вопросе вступления в ЕС уже в декабре.