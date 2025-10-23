Наука и техника
18:56, 23 октября 2025

Группировку российских низкоорбитальных спутников запустят к Новому году

Баканов: Развертывание группировки низкоорбитальных спутников начнут в декабре
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Серийное развертывание спутников низкоорбитальной группировки России начнут к Новому году. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на пленарном заседании выставки-форума «Дорога-2025», передает ТАСС.

Он отметил, что запуск низкоорбитальных аппаратов частной компании позволит обеспечить связью отдаленные районы страны.

«Серийное развертывание низкоорбитальной российской группировки начнется уже в декабре 2025 года либо в январе 2026 года. Первые шесть тестовых аппаратов уже находятся на орбите», — сказал Баканов.

По его словам, российская группировка станет полноценным технологическим ответом иностранным аналогам.

В сентябре стало известно, что компания «Решетнев» разработала первую в России унифицированную платформу для серийного выпуска малых спутников. «М-платформа» позволит производить космические аппараты для работы на низких и средних околоземных орбитах.

